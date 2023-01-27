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27 Ocak 2023 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 16:20:00

Anayasa Mahkemesi, 10 yılda 375 binden fazla bireysel başvuruyu sonuçlandırdı

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den bu yana yapılan 470 binden fazla bireysel başvurudan 375 bin 17'sini, norm denetiminde ise 10 yıllık süreçte 1613 başvurudan 1582'sini sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkemenin 23 Eylül 2012 ile 31 Aralık 2022 dönemine ait bireysel başvuru istatistikleri ve 2012 ile 2022 arası döneme ilişkin norm denetimi istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Buna göre, Anayasa Mahkemesine belirtilen dönemde 470 bin 938 bireysel başvuru yapıldı. Başvurulardan 375 bin 17'sini karara bağlayan Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 79,6 oldu.

Sonuçlandırılan 375 bin 17 bireysel başvurudan 298 bin 59'unda kabul edilemezlik kararı veren Anayasa Mahkemesi, 61 bin 264 başvuruda en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 210 başvuruda idari ret, 1524 başvuruda diğer, 960 başvuruda ise hak ihlali olmadığı kararı aldı.

Anayasa Mahkemesinin en az bir hakkın ihlaline hükmettiği 61 bin 264 başvurudan 35 bin 407'si hakkındaki karar 2022'de verilirken, bunun oranı yüzde 57,8 olarak kayıtlara geçti.

Makul sürede yargılanma hakkına ilişkin 94 bin 588 başvurunun yapıldığı Yüksek Mahkeme, bunlardan 52 bin 970'ini karara bağladı.

Anayasa Mahkemesinin hak ihlaline karar verdiği 61 bin 588 başvurudan 49 bin 269'unu makul sürede yargılanma hakkı oluşturdu.

Makul sürede yargılanma hakkını 3 bin 325 ihlal kararıyla mülkiyet hakkı ihlali, 3 bin 34 kararla adil yargılanma hakkının ihlali, 2 bin 653 kararla ifade özgürlüğünün ihlali ve diğer ihlal kararları takip etti.

1582 NORM DENETİMİ BAŞVURUSU SONUÇLANDIRILDI

Norm denetimi istatistiklerine göre, 2012 ile 2022 arasında Anayasa Mahkemesine 371'i iptal davası, 1242'si itiraz başvurusu olmak üzere toplam 1613 başvuru yapıldı. Bunlardan 1582'si karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, 2022 yılı içinde sonuçlandırdığı 56 iptal davasından 41'inde iptal, 11'inde ret, 4'ünde birleştirme kararı aldı.

Mahkemenin 2022'de sonuçlandırdığı 110 itiraz başvurusundan 37'sinde iptal, 56'sında ret, 17'sinde birleştirme yönünde karar çıktı.

Etiketler : anayasa mahkemesi bireysel başvuru norm denetimi
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