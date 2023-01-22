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22 Ocak 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 09:15:00

Anayasa Komisyonu başörtüsü teklifini görüşmeye devam edecek

Kaynak: TRT Haber

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Meclis'te başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif için mesai devam ediyor. Anayasa Komisyonu'nda düzenlemenin müzakereleri sürdürülecek.

Meclis haftaya yoğun bir gündemle girecek. Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunmasını içeren teklifin Meclis süreci başladı.

Salı günü Anayasa komisyonunda teklifin maddeleri ele alınacak. Bu aşamada değişiklik önergeleri de gündeme gelecek.

CHP ve İyi Parti, maddelerde itiraz ettikleri ve değişmesini istedikleri bölümlere ilişkin kendi önerilerini sunacak. Teklifin mutabakatla geçebilmesi için uzlaşı arayışları da sürecek.

AK Parti, muhalefetin önerilerini sunmasına yönelik görüşme taleplerine karşı kapılarını açık tutacak.

YÖK TEKLİFİ KOMİSYONA GELİYOR

YÖK Kanunu'ndaki değişiklik de komisyonda görüşülecek. Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesine imkan sağlayan teklifte, MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulması da yer alacak.

PERAKENDE TİCARET GENEL KURULDA

Meclis Genel Kurulunda ise piyasadaki haksız rekabeti önlemeye yönelik düzenleme olacak.

Teklifle üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmeler arasındaki haksız ticari uygulamalara yönelik yaptırımlar getiriliyor. İşletmelerin büyüklüğüne göre ödeme süreleri kademelendiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak. AK Parti grup toplantısının basına kapalı bölümünde Bakan Nebati milletvekillerine 2022 yılını değerlendirecek ve 2023 hedeflerini anlatacak.

İKİ VEKİL İÇİN FEZLEKE SÜRECİ

Meclis'te bu hafta fezleke süreci de işleyecek. CHP'li Ali Mahir Başarır ve İyi Parti'li Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık dosyalarını inceleyen hazırlık komisyonu iki milletvekilinin yazılı ve sözlü savunmalarını alması bekleniyor

Etiketler : meclis başörtüsü anayasal güvence
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