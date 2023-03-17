VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk dünyasından Başkan Erdoğan'a seçim desteği! "Arkasındayız"
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri ocakta yükseldi
Başkan Erdoğan, Finlandiyalı mevkidaşı Niinisto ile görüşecek
Borsa güne yükselişle başladı
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın İstanbulspor'u konuk edecek
EPDK, BOTAŞ'ın 2023 doğal gaz iletim şebekesi yatırım tutarını onayladı
İstanbul'da Kökünü Kurutma Operasyonu
Varant ve sertifika işlemleri için yeni düzenleme
Seçim takvimi yarın işlemeye başlıyor
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
5 ilde 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonu: 60 gözaltı
ABD'de 7 polis ve 3 sağlıkçı, siyahi Otieno'nun ölümüyle suçlanıyor
Emeklilik reformu için mecliste yeterli oya sahip olmadıklarını kabul etti
Depremde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Bakan Koca'dan hastanedeki depremzedelerle ilgili açıklama
İstanbul'daki hastanelerde 931 depremzedenin tedavisi sürüyor
Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi: İBB HDP'yi finanse ediyor
Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi
Kira gelirinde beyan sınırı 9 bin 500 TL'ye çıktı
Sel felaketinin görüntüleri ortaya çıktı
6'lı koalisyon-HDP ittifakını PKK kanalında itiraf etti
Rönesans'ın yapı denetim sorumlusu bakın kim çıktı
17 Mart 2023 Cuma 08:36:00 - Güncelleme:17 Mart 2023 Cuma 08:36:00

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: İnşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız

ABONE OL

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, "6'lı masanın teklifini reddettik. Cumhur İttifakı'na katılacağız" dedi. Çelebi ayrıca, "İBB reklamlardan 1.5 milyar TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz. İSPARK vasıtasıyla HDP'li PKK'lı kişilerin nasıl işe alındığını biliyoruz." ifadesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAĞIZ"

Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız. Özal iktidarındaki Türkiye'nin ufku açılmıştır. Özal o dönemde iş adamlarını yurt dışına götürerek oradaki gelişmeleri Türkiye'ye transfer etmişti.

"ÖZAL'A ATILDIĞI GİBİ ERDOĞAN'A DA İFTİRA ATILIYOR"

Ancak Özal sonrası Ana Vatan Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaştı. Milletimiz sürekli ikaz etti ama baraj altında kaldık. Özal'a da o dönemde itiraflar atıldı. Aynı bugün Erdoğan'a yapıldığı gibi. Türkiye'de gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var. Bu da Millet İttifakı.

"KORKUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin birliğine ve kardeşliğine Millet İttifakı oluşturularak darbe vurulmak isteniyor. Ana Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na bir katkı sağlayacağı için bazı kesimlerde tedirginlik var.

CHP ve Demokrat Parti tarafından kontrol edilen "Ankara Kuşu" hesabı bizi çok diline doladı. Bizim bir amblemimiz dahi bunları korkutuyor. Bunları korkutmaya devam edeceğiz.

"MİLLET İTTİFAKI BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR"

Millet İttifakı bugünleri bu ülkeye mumla aratır. Türkiye'nin tüm gayri milli unsurları bir araya getirildi. Her ay bir toplantı yapıyorlar altın günü gibi.

"İSTANBUL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA REZALET"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını kullanıp Akşener masaya geri döndü. Sadece algı belediyeciliği yapan bu iki başkanı bahane ettiler. İstanbul 3.5 senedir belediyecilik anlamında rezalet dönem yaşıyor.

"İBB HDP'Yİ FİNANSE EDİYOR"

İBB reklamlardan 1.5 milyar TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz. İSPARK vasıtasıyla HDP'li PKK'lı kişilerin nasıl işe alındığını biliyoruz.

"MİLLET İTTİFAKI TEKLİF YAPTI AMA KABUL ETMEDİK"

Biz dün neysek bugün de oyuz, istikamet yerli ve milli cephe olacak. Millet İttifakı'ndan bize dolaylı olarak teklifler yapıldı ama biz kabul etmedik.

Etiketler : Cumhur İttifakı İBB İYİ Parti DEVA Partisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX