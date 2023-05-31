Anahtar Türkiye'nin elinde! AB, Merkel'i devreye sokacak

Yunan basını, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia etti.

Haberde Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabuluculuk görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiği ifade edildi.

Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı seçildiği belirtildi.

ANAHTAR TÜRKİYE'NİN ELİNDE! KÖŞEYE SIKIŞINCA GÖREVİ MERKEL'E VERDİLER

Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiği belirtilirken doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

Avrupa'yı Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtarmanın "anahtarı"nın Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu kaydedildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;