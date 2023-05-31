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31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32:00

Anahtar Türkiye'nin elinde! AB, Merkel'i devreye sokacak

Kaynak: Star Gazetesi

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Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) keşfedilen doğal gazın Batı'ya aktarılması için çareyi Türkiye ile anlaşmakta bulan Avrupa Birliği, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'i devreye sokmaya hazırlanıyor.

Yunan basını, Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in AB ve Türkiye arasında arabulucu rol için uluslararası siyaset sahnesine dönüş yapacağını iddia etti.

Haberde Merkel'in Avrupa Birliği, Almanya ve Türkiye arasında arabuluculuk görevini üstleneceği, bu diplomatik girişimin Yunanistan'ı da doğrudan ilgilendirdiği ifade edildi.

Merkel'in uluslararası meselelerde uzun yıllara dayanan tecrübesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan iyi ilişkilerinden dolayı seçildiği belirtildi.

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Rum kesiminin sözde münhasır ekonomik bölgesinde (MEB) Avrupa'nın Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığını önemli ölçüde düşürecek doğal gaz yataklarının tespit edildiği belirtilirken doğal gazın Batı'ya aktarılmasında Türkiye'nin izninin gerektiği aktarıldı.

Avrupa'yı Rusya'nın enerji bağımlılığından kurtarmanın "anahtarı"nın Kıbrıs sorununun çözümünde olduğu kaydedildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı;

Berlin ve Brüksel planlarının Merkel'in devreye girmesiyle hayata geçip geçmeyeceği önümüzdeki aylarda görülecek. Ancak diplomatik çevrelerin de işaret ettiği gibi Kıbrıs sorunu çözülürse Türk-Yunan sorununa da çözüm bulmak daha kolay olacaktır. Unutmayalım ki, Girit'in güneybatısında ve güneydoğusunda, Kıbrıs, Mısır ve İsrail'dekilerle birlikte Avrupa'nın uzun yıllar enerji sorununu çözebilecek devasa hidrokarbon yatakları vardır.
Etiketler : Merkel Avrupa Rusya Almanya
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