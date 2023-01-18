Anadolu'nun güzel insanları

İzmirli hayvansever çift evlerinin bahçesini sahipsiz köpeklere ve eşek 'Kadife'ye açtı. Erzurumlu heykeltıraş da, soğuk kış günlerinde atölyesinde kedilere ev sahipliği yapıyor.

ÇİÇEKLİ EVİN BAHÇESİNDE HUZUR

İzmir Karaburun Çatalkaya Mahallesi'nde yaşayan Birgül Zorbaz Kocabıyık (55) ve eşi Bülent Kocabıyık yıllarca işlettikleri otelin bahçesinde köpek ve kedilere baktı. İki yıl önce emekli olan hayvansever çift, satın aldıkları "çiçekli ev"in bin metrekarelik bahçesini sokak hayvanlarına ayırdı. İlk olarak doğada yaralı buldukları "Kadife" adındaki eşeğe bakmaya başlayan çift, daha sonra yine yardıma muhtaç 10 köpeği sahiplendi. Çift, zamanlarının tamamını "Kadife" ve köpeklerle geçiriyor.

YOLDA BULDUKLARINI DA GETİRİYOR

Erzurumlu heykeltıraş Volkan Doğan'ın atölyesi, kış günlerinde kedi için yuva oldu. Aziziye ilçesinde heykeltıraş Doğan ve ekibi, yolda yaralı, aç ve soğuktan bitkin halde gördükleri kedileri atölyesine götürüp bakımlarını yapıp beslenmelerini sağlıyor. Karnını doyurdukları hayvanların tedavi ihtiyacını da veterinere götürerek karşılayan heykeltıraşlar, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde kedilere sıcak yuva imkanı sağlıyor. Doğan, yaralı bakıma muhtaç tüm hayvanları veterinere götürüyor.