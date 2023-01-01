Anadolu'dan kaçırılan Kibele heykeli yıllar sonra bulunduğu topraklarda sergilenecek

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen heykel, bir süre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilendi.

24 Aralık 2021'de Afyonkarahisar'a getirilen Kibele heykelinin, burada yeni yapılan müzede sergileneceği gün heyecanla bekleniyor.

"Kibele heykelini vatandaşlarla en kısa zamanda buluşturacağız"

Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mevlüt Üyümez, AA muhabirine, yapılan araştırmalara göre Kibele heykelinin, 1960'lı yıllarda Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde yol çalışması sırasında bulunduğunu söyledi.

Üyümez, heykelin yıllar sonra bulunduğu topraklarda sergileneceğine işaret ederek, "Kibele heykeli 2023'te yeni müze binasının en güzel, en nadide yerinde sergilenecek. Kibele heykelini vatandaşlarla en kısa zamanda buluşturacağız." dedi.

Yeni müze binasının 55 bin metrekarelik bir alana inşa edildiğini, 25 bin metre kapalı alana sahip modern bir müze olduğunu dile getiren Üyümez, modern bir anlayışla çağdaş müzecilik kavramlarının uygulandığı, son teknolojik gelişmelerin kullanıldığı, iklimlendirmenin yapıldığı bir müze binasının kente kazandırıldığını belirtti.

Heykelin sergileneceği yeni müze binasının, Afyonkarahisar'ın kavşak noktasında olduğunu anlatan Üyümez, bu nedenle müzenin buradan geçen vatandaşların da ziyaret edebileceği bir noktada bulunduğunu kaydetti.

Üyümez, müzede Kibele heykelinin yanı sıra çok değerli eserlerin de sergileneceğini belirtti.

Uzmanlarca milattan sonra 3. yüzyıla tarihlendirilen, prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan Kibele'nin 1700 yıllık heykelinin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.