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30 Haziran 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 11:00:00

'Anadoludakiler' hedef büyüttü!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Emine Erdoğan, "Yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Anadoludakiler Tanıtım Programı"na katıldı.

Emine Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde, el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi, Bakan Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'ten ürünler hakkında bilgiler aldı.

Emine Erdoğan, usta ellerin becerisinin dünyaya kazandırılmasının önemine işaret ederek, "Bu proje ile Anadolumuzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı yenilikler ile günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ile tüm insanlığım hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz" dedi.

Etiketler : emine erdoğan anadoludakiler sergi
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