VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü sanatçıdan çarpıcı soru
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan TürkMedya'ya ödül
Demirkol'dan Filistin'e destek!
Başıboş köpek sayısı açıklandı!
Polat hakkında yeni karar!
Astrolog Güven gözaltında!
27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:27:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 22:27:00

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'ndan TürkMedya'ya ödül

ABONE OL

TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından yılın medya grubu yöneticisi seçildi. Jürinin titiz çalışması ve birçok aday arasında oylama yaparak ödüle layık gördüğü Murat Çiçek ödülünü 5 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu tarafından düzenlenen '8. Anadolu Medya Ödülleri' sahiplerini buluyor.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, titiz bir çalışmayla bu yıl ödüle layık görülen medya kuruluşları, medya temsilcileri ve gazeteci yazarlar çok değerli jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlendi açıklamasını yaptı.

Sinan Burhan medya alanında Türkiye'nin tamamını temsil eden bir çalışma ile ödüllerin belirlendiğini söyledi.

Basın kuruluşları ve basın mensuplarının ödüllendirilmesinin önemine değinen Burhan, "Çok başarılı medya kuruluşlarımız ve basın mensuplarımız var. Her yıl geleneksel olarak biz bu ödül törenini yapıyoruz. Değerli jürimiz tarafından belirlenen kuruluş ve medya temsilcilerini, gazeteci dostlarımızı tebrik ediyorum, inşallah Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ödül törenimizi 5 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

Her yıl olduğu gibi başarılı bir ödül töreni ile, radyo, televizyon, gazete ve internet medyasına ödüllerin takdim edileceğini belirten Burhan, "İnşallah törene Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da iştirak edecek" dedi.

8. Anadolu Medya Ödülleri Töreni 5 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Etiketler : TürkMedya Başkanı Medya Grubu Murat Çiçek
Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı

Şarkıcı Onur Akay saldırıya uğradı
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
"Sıla'yla şarkılar yaptık"

"Sıla'yla şarkılar yaptık"
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Film gibi konser

Film gibi konser
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Seda Sayan 'dan estetik isyanı

Seda Sayan 'dan estetik isyanı
İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX