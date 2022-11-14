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14 Kasım 2022 Pazartesi 16:44:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 16:44:00

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama

Kaynak: AA

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Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD), İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin haberinde "turizm" vurgusu yapan New York Times'ı kınadı.

Anadolu Yayıncıları Derneği (AYD), İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısına ilişkin haberinde "turizm" vurgusu yapan New York Times'ı kınadı.

AYD'den yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın hain terör saldırısının uluslararası basında da yankı bulduğu belirtildi.

Türkiye'yi karalamaya çalışan ABD merkezli New York Times gazetesinin skandal bir paylaşıma imza atarak, saldırının olduğu yer için "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bununla da kalmayıp paylaşımlarına devam eden gazete, 'Pazar günkü patlama, önceki yıllarda şehirlerini vuran ölümcül saldırılardan uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye için beş yıllık nispeten sakin bir dönemi paramparça etti.' ifadelerini kullanarak amacının ne olduğunu açıkça ifşa etmiştir. Paylaşımları yapanların niyetlerini biliyoruz. Bu paylaşımlardan yüzleri kızarması, utanması gerekenler, hala bu huylarından, iki yüzlü tavırlarından vazgeçmediklerini bir kez daha göstermiştir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, New York Times'ın bu paylaşımlarını kınıyor, terörün her türlüsüne karşı olması gerekenleri terörü lanetlemeye çağırıyoruz. PKK tarafından yapılan terör eylemini kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Etiketler : terör örgütü pkk anadolu yayıncılar derneği new york times kınama
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