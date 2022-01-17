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17 Ocak 2022 Pazartesi 14:39:00 - Güncelleme:17 Ocak 2022 Pazartesi 14:39:00

Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı

Kaynak: AA

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Merakla beklenen AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçlarına öğrenci otomasyon sistemi üzerinde erişim sağlayabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı.

Üniversitenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sınav sonuçlarına aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden ulaşalabileceği bildirildi.

Öğrenciler, 8-9 Ocak tarihlerinde düzenlenen Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına itirazlarını 3 (üç) iş günü içerisinde aof.anadolu.edu.tr bağlantısından Öğrenci Otomasyonuna girerek yapabilecek.

Etiketler : AÖF Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
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