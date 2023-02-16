Anadolu Port, insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak

Anadolu Port, İstanbul Limanı'ndan deprem bölgesine insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak

Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koordinasyonumuzda, 17 Şubat günü Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan yüklenecek Transfighter gemisi ile özellikle insani yardım, yaşam konteyneri ve mobil tuvalet yüklü tırlar deniz yoluyla deprem bölgesine sevk edilecektir. Tuzla Bölge Liman Başkanlığımız ile iletişime geçebilirsiniz."