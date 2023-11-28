Anadolu parsından aylar sonra ilk poz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'ler işbirliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi.��



Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun.



Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'lar iş birliğinde Anadolu Parsı'nın izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/aqQktXJvME — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 28, 2023