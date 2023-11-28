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28 Kasım 2023 Salı 12:30:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 12:30:00

Anadolu parsından aylar sonra ilk poz

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Anadolu parsının aylar sonra yeniden fotokapanlara yakalandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muhteşem parsımız aylar sonra bir kez daha fotokapanımıza poz verdi. Gökyüzü yorganın, yeryüzü yastığın, Anadolu her daim yuvan olsun. Üniversitelerimiz, uzmanlarımız ve STK'ler işbirliğinde Anadolu parsının izini sürmeye, neslini korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : ibrahim yumaklı anadolu parsı fotokapan
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