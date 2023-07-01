VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajı
"Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini artıracak çalışmalara devam edilecek"
Bakan Özhaseki: 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladık
Sümela Manastırı'nın ziyaretçi sayısı yaz sezonunda daha da artıyor
Nadir görülen kuş türü "Çölkoşarı" Şanlıurfa'da fotoğraflandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2023 Cumartesi 10:50:00

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Kaynak: AA

ABONE OL

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Etiketler : anadolu otoyolu zincirleme trafik kazası bolu
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Sahne maratonuna başlıyor

Sahne maratonuna başlıyor
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX