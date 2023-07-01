Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikameti 2. viyadük mevkisinde 18 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince ayakta tedavi edilirken, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşımın 2 şeritten kontrollü sağlanması sonucu bölgede araç yoğunluğu oluştu.
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