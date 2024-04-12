Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bayram tatili dönüşü hareketliliği başladı
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenlerin araçlarıyla dönmeye başlaması hareketliliğe neden oldu.
Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmı araçlarıyla yola çıkmaya başladı.
Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.
Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.
Otoyolun Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.
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