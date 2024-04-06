Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde zincirleme kaza
Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Dilaver Kavasoğlu viyadüğü üzerinde 3 otomobil, Karayolları aracı ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ambulansta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
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