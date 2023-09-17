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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı
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17 Eylül 2023 Pazar 23:20:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 23:20:00

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde 11 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 6 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine giden, aralarında panelvan, cip ve otomobilin bulunduğu 11 araç, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşımın kontrollü sağlanması nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : kaza anadolu otoyolu trafik kazası zincirleme
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