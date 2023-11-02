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02 Kasım 2023 Perşembe 21:42:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 21:42:00

Anadolu Otoyolu'nda 18 araç zincirleme kazaya karıştı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza sonrası otoyolda yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Etiketler : trafik kazası Kocaeli geçişi karışan araçlar
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