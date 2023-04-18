VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi açılışını gerçekleştirdi
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif raylara indiriliyor
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
"Cumhurbaşkanı'mızı nefret diliyle hedef alanları kınıyoruz"
45 bin sözleşmeli öğretmen alımı
Sudan ordusu uluslararası tarafların önerdiği ateşkes çağrısını kabul etti
18 Nisan 2023 Salı 15:23:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 15:23:00

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı trafiğine hazır

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli ulaşım güzergahı Anadolu Otoyolu'nda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Ramazan Bayramı tatili öncesinde onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, özellikle İstanbul üzerinden Anadolu'ya gidenlerin bayram tatili öncesi oluşturacağı yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşanmaması için güzergahta çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri, Kaynaşlı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik güzergahta, yol ve viyadükler ile tünel içerisindeki aydınlatmaların bakım ve onarımlarını yaptı. Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'ne bağlı 94 kameranın da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Bayram süresince kameraların anlık takibini 24 saat esaslı yapacak 45 personel, meydana gelebilecek olumsuzlukları ilk müdahale ekibine bildirerek ulaşımın aksamasının önüne geçecek. Kazalar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması halinde trafik, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

GÜZERGAHTA GÖREV YAPACAK KOLLUK GÜCÜ ARTIRILDI

Otoyolun Bolu sınırlarında kalan bölümünde güvenliğin sağlanması amacıyla da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca ek tedbirler alındı. Bu kapsamda bayram tatili süresince bölgede görev yapacak kolluk gücü sayısı artırıldı.

Ulaşımın düzenli ve güvenli seyretmesi için jandarma ve polis ekipleri, güzergahı kullanan sürücülere kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunacak, otoyolun belirli kesimlerinde hız denetimleri gerçekleştirecek.

Her yıl olduğu gibi bu bayram tatilinde de araç yoğunluğu beklenen güzergahta seyredecek sürücülere, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, mola vererek ilerlemeleri, araç bakımlarını yaptırmaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuluyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hazırlıkların tamamlandığı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi havadan görüntülendi.

Etiketler : ramazan bayramı anadolu otoyolu bolu dağı ulaşım bayram tatili
Nüfus müdürlüğünde evlendik!

Nüfus müdürlüğünde evlendik!
Yokluktan gelen kuşağız

Yokluktan gelen kuşağız
Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım

Ünlü çiftin boşanma kararı sonrası imalı paylaşım
Instagram'da 'Mert' temizlik

Instagram'da 'Mert' temizlik
Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım

Aksiyon sahnelerinde zorlanmadım
Hakaret edene 30 bin lira ceza

Hakaret edene 30 bin lira ceza
Mutluluk pozu

Mutluluk pozu
Anlamlı konser

Anlamlı konser
Konserin geliri depremzedelere

Konserin geliri depremzedelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX