Anadolu Ajansı'nı hedef almıştı... CHP'nin ajansı ANKA'nın sistemi çöktü

Muhalefete yakınlığıyla bilinen Anka Haber Ajansı'nın seçim verilerini paylaştığı sistem çöktü. Öte yandan Anka Haber Ajansı'ndan bilgi çeken CHP'nin sitesi de hata verdi. ANKA'nın açıkladığı açılan sandık oranı Anadolu Ajansı'nın gerisinde kaldı.

Türkiye'de sandığa giden milyonlarca seçmen, seçim sonuçlarını kilitlenmiş vaziyette. Türkiye'yi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanı ve milletvekilinin kimler olacağını merak edilirken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Anka Haber Ajansı ve CHP'nin sitesinin çöktüğü ortaya çıktı.

ANKA'NIN SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Her seçimde, 'Anadolu Ajansı veri akışını durdurdu' diye algı operasyonuna kalkışan ve 14 Mayıs seçim sonuçlarını CHP ajansı gibi hareket eden Anka'dan takip eden muhalif medya, seçim sonuçlarını açıklamada geride kaldı. Anadolu Ajansı'nın Türkiye genelinde yüzde 21,3'ün üzerinde sonuç açıkladığı dakikalarda Anka sadece yüzde 4,8 oranında sandıktan sonuç açıklayabildi.

Öte yandan CHP ajansı Anka'nın internet sitesinin ise çöktüğü bilgisine ulaşıldı. Anka'nın sitesine girmek isteyen vatandaşları 'The service unavailable' yazısı karşıladı.

CHP SEÇİM SONUÇLARINI YAYINLAYAMADI

Anka'dan sonra CHP'nin seçim sonuçlarını yayınladığı site olan sts.chp.org.tr'nin de çöktüğü görüldü. Sitede veri akışının olmadığı, "Bu servis ilerleyen saatlerde devreye girecektir" notunun yazıldığı tespit edildi.