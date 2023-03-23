VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"
Finlandiya'nın NATO'ya katılımı TBMM'de kabul edildi
"Kuzey Akım hatlarındaki patlamayla ilgili soruşturmanın şeffaf olacağını beklemiyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti
Diyarbakır anneleri ramazanda da evlat nöbetini sürdürüyor
Emine Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Pakistan'dan yardım malzemesi taşıyan ikinci askeri gemi Mersin Limanı'na geldi
ÖTV'siz araç almak isteyen engellilere yüksek fiyattan satış iddiası
Verem, 2021'de Kovid-19'dan sonra dünyada en fazla ölüme yol açan bulaşıcı hastalık oldu
"Depremden büyük zarar görmüş şehirlerimizde sanayiyi ve küçük sanayi esnafımızı tekrar ayağa kaldır...
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Dünyaca ünlü sanatçılar ramazan mesajları paylaştı
Ölümünden önce Hepatit B ve karaciğer hastalığından muzdarip olduğu belirlendi
Irak Türkmen Cephesi: Irak istihbarat biriminden Türkmen yetkililere PKK uyarısı geldi
Ana kubbe güçlendirmesi tamamlanan Selimiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor
AB Liderler Zirvesi başladı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
23 Mart 2023 Perşembe 16:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 16:30:00

Ana kubbe güçlendirmesi tamamlanan Selimiye Camisi'nin restorasyonu sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi'nin restorasyonu devam ediyor.

Yaklaşık 3,5 yıl sürmesi planlanan caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor.

Restorasyon ekipleri, yapının her noktasını titizlikle inceledikten sonra gerekli müdahaleleri asırlık eserin aslına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında önceki uygulamalardan kalan çimento uygulamalar temizleniyor, caminin her alanı elden geçiriliyor.

Kubbeden minarelere, revaklı avlu döşemesinden çinilere, şadırvandan bahçe duvarına her alanda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları, avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı.

Kubbelerin Horasan sıva çalışmaları, minare onarımları, ana kubbe kurşun kaplama imalatları, ahşap pencere ve kapıların bakım onarımları devam ediyor.

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Restorasyonla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırılacak, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilenecek.

Yapının bütün yer döşemeleri sökülerek özgün olanlar kontrol edilecek ve döşeme taşlarında hasar varsa ilgili raporlar doğrultusunda giderilecek.

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırılacak ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarılacak.

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilenecek. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirilecek.

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapılacak. Caminin atmosferik etkilerle çürümüş olan tüm ahşap pencere doğramaları restorasyonda yeniden yapılacak.

Kalem işlerindeki bozulmalar da restorasyon çalışmasında giderilecek.

Geçmiş onarımlarda dönemin restorasyon anlayışı olarak kabul gören ancak bugün sakıncaları nedeniyle tümüyle tarihi yapıya zarar verici olarak kabul edilen, kubbelerdeki sıvalar, derz tamirleri, döşemelerdeki çimentolu şap, beton dışlıklar gibi portland çimentolu uygulamalar, restorasyon çalışmaları sırasında yapıdan uzaklaştırılacak.

Hazire ve türbe de bu onarım kapsamında ele alınacak.

Etiketler : selimiye camisi mimar sinan edirne restore

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX