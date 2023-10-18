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18 Ekim 2023 Çarşamba 00:43:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 00:43:00

Amman'daki 4'lü zirve iptal edildi

Kaynak: AA

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Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.

Etiketler : ziyaret iptal dörtlü zirve Kral Abdullah
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