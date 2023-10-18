Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.
18 Ekim 2023 Çarşamba 00:43:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 00:43:00
Amman'daki 4'lü zirve iptal edildi
Kaynak: AA
ABONE OL
Ürdün, başkent Amman'da bugün Kral Abdullah, Biden, Sisi ve Abbas arasında yapılması planlanan dörtlü zirveyi iptal etti.
- Hamas'tan İsrail'in hastane katliamı açıklaması: "Saldırının sorumlusu ABD'dir"
- Rusya'dan İsrail'in hastane katliamı açıklaması: "Sorumlusu ABD'dir"
- AK Parti'den İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısına kınama
- Amman'daki 4'lü zirve iptal edildi
- "Hastaneyi vuran füze Gazze'den ateşlendi" iddiası yalanlandı
- TBMM'den Gazze için ortak bildiri: "En şiddetli biçimde kınıyoruz"