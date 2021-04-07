Amirallerin avukatları ters düştü!

Darbe imalı bildiride imzaları olan ve bildiriyi hazırlayıp imzaya açtıkları, basına servis ettikleri öne sürülen 10 emekli amiralin gözaltı süreleri devam ediyor. Soruşturmayı yürüten Ankara Başsavcılığı'nın, şüphelilerin telefon kayıtları başta olmak üzere elde edilen dijital meteryaller üzerindeki teknik incelemesi sürüyor. Şüpheliler için verilen gözaltı süresi yarın doluyor. Savcılık gerekli görürse ek süre talep edebilecek.



İP KURUCUSU HAZIRLADI

Şüpheli avukatlarından Celal Ülgen, önceki gün Halk TV'de katıldığı bir programda; "Metni İyi Partili Ergun Mengi hazırladı. Whatssap grubunda metni paylaştı. 'Ekleyecekleriniz varsa ekleyin, çıkartacaklarınız varsa çıkartın öyle imzalayın' dedi. Gözaltına alınanlar ne bir araya geldi, ne metni hazırladı ne de basına verdi. Metni on defa okudum suç yok" açıklaması yaptı

DİĞER AVUKATTAN YALANLAMA

Şüphelilerin diğer avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, gözaltındaki amirallerden biri dokuzunun avukatlığını kendisinin yaptığını belirterek, Celal Ülgen'in açıklamalarının doğru olmadığını, soruşturmanın selameti açısından şimdilik buna ilişkin bilgi veremeyeceğini söyledi. Erol, şüphelilerle ilgili şu bilgiyi verdi:

"Şu an TEM'de nezarethanede tutuluyorlar. Önce üçer kişi tutuluyordu, ancak koronavirüs nedeniyle itiraz ettik. Şimdi ikişerli şekilde kalıyorlar. Tecrübesinden yararlanacağınız insanları gözaltında tutuyorsunuz."

BİLGİYİ EROL'DAN ALDIM

AKŞAM'ın Erol'un açıklamasına ilişkin sorusuna yanıt veren Avukat Celal Ülgen, "Ben bilgiyi bizzat Şule Hanım'dan aldım. Neyi doğru söylemediğimi söylerse ona göre açıklama yapabilirim. Kendisini kaç defa telefonla aradım ama açmadı" diye konuştu.

İRTİBATLARINI ARAŞTIRDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emekli amirallerin açıklamasıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da yaklaşık 18 kişi var. Hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" dedi. Soylu, "Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı, aileleriyle beraber. Tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net" dedi.

DARMADAĞIN EDERİZ

Soylu, "Eleştirebilirsiniz ama dönüp bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi, alimallah darmadağın ederiz" diye konuştu.

BİLDİRİYE DESTEK VERDİ! ONA GÖRE DARBELER YA TİYATRO YA SAHTE

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli amirallerin darbe imalı bildirisine yönelik tepkiler için, "sahte gündem" nitelemesi yaptı. 250 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz kalkışması için "tiyatro" diyen Kılıçdaroğlu, "Montrö sözleşmesi dolayısıyla emekli büyükelçiler açıklama yaptı tık yok. Emekli amiraller açıklama yaptı, "vay efendim yeniden darbe!" Ne darbesi kardeşim? Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi ve duymadı. Ne darbesi, ne paranoyası kardeşim? Bütün bunların üzerini örtmek için. Esnafın, çiftçinin derdi dile gelmesin, işsizlik sorunu konuşulmasın" ifadelerini kullandı.

Akşam