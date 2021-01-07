Amerikan basınının dengesi bozuldu: Canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de Başkan Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasıyla kontrolden çıkması ABD basınını da şoka uğrattı. Türkiye'nin ABD'deki olaylar hakkındaki açıklamalarına değinen CNN muhabiri Clarissa Ward ilginç açıklamalarda bulundu.



"ABD BASIN AÇIKLAMALARINDA GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ BİR DİL"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre CNN canlı yayınında konuşan muhabir Clarissa Ward Türkiye'nin ABD Kongresi'ndeki olaylarla ilgili açıklaması ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu dil, tam da bir kriz veya ayaklanma durumunda bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz dil."

TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINA YER VERİLDİ

Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlıkların olduğunu söyleyen muhabir canlı yayında Türkiye'nin açıklamasına yer verdi.

Muhabir açıklamadan sonra Bu tam da bizim bu tür kriz veya ayaklanma durumlarında bir Ortadoğu şehrinde olan ABD vatandaşlarına yönelik bir ABD basın açıklamasında görmeye alışık olduğumuz bir dil" ifadesini kullandı.