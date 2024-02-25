Amcasını öldürüp bazanın içine saklandı
Kaynak: İHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan kavgada, amcasını öldüren zanlı, saklandığı evdeki bazanın içinde yakalandı.
Karabağlar ilçesinde bulunan pazarda balık satan akrabalar, müşteri kapma nedeniyle tartıştı. 24 yaşındaki M.Ş. tabancayla 60 yaşındaki amcası Sertif Şaşı'yı öldürmüş, kuzeni E.Ş.'yi de bacaklarından yaraladı.
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
60 kamera gözünden yaklaşık 500 saatlik çalışma yaparak, saklandığı evdeki bazanın içinde yakaladı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.