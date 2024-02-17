VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yumaklı: 2.4 milyar lira kaynak aktararak 10 binden fazla proje yaptık
Özgür Özel, İzmir adayını karıştırdı
İsrail'in Batı Şeria'daki gece baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı
Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı
Başkan Erdoğan, Rize ve Trabzon'a gidecek
Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
17 Şubat 2024 Cumartesi 09:05:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 09:05:00

Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

İstanbul Ambarlı Limanı'nda şüphe üzerine hurma kolilerinde yapılan aramada 22,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklama, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Buna göre Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanına gelen konteynerlerde risk analizi yaptı.

Riskli bulunan kolilerde Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama yapıldı.

Bu sırada hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi.

Yapılan incelemede, 22 kilogram 500 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : ticaret bakanlığı ambarlı limanı uyuşturucu
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Hayatını film yapmak istiyor

Hayatını film yapmak istiyor
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX