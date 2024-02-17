Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul Ambarlı Limanı'nda şüphe üzerine hurma kolilerinde yapılan aramada 22,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Açıklama, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.
Buna göre Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanına gelen konteynerlerde risk analizi yaptı.
Riskli bulunan kolilerde Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama yapıldı.
Bu sırada hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi.
Yapılan incelemede, 22 kilogram 500 gram uyuşturucu madde tespit edildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
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