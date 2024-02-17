Ambarlı Limanı'nda hurma kolilerinden uyuşturucu çıktı

Açıklama, Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Buna göre Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanına gelen konteynerlerde risk analizi yaptı.

Riskli bulunan kolilerde Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama yapıldı.

Bu sırada hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi.

Yapılan incelemede, 22 kilogram 500 gram uyuşturucu madde tespit edildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.