Ambargolara karşı destan yazan ASELSAN, 48'inci yaşını kutluyor

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında yer alan ASELSAN, 48'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle 14 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhını ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki ASELSAN üst yönetimi, Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşını okudu. ASELSAN heyeti, Anıtkabir ziyaretinde 48'nci yıla özel olarak hazırlanan kokartı yakalarında taşıdı. Atatürk'ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından Akyol, beraberindeki ASELSAN heyeti ile birlikte, Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıtkabir Şeref Defterini imzaladı.

"YENİ BAŞARILARLA MİLLETİMİZİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"



Akyol, Şeref Defterine şunları yazdı:

"ASELSAN'ın 48'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde huzurlarınızda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl, tarihi şanlı zaferlerle dolu olan Türk milletinin zorluklar karşısında neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı olan Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını coşkuyla kutluyoruz.

ASELSAN olarak, Cumhuriyeti kutlamanın en iyi yolunun ülkemize yeni ve kritik teknolojileri kazandırmak olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimize olan vefa borcumuzu, geliştirdiğimiz yerli ve milli sistemlerimizle ödemeyi sürdürüyoruz.

Güçlü devletlerin, güçlü kurumları olur. Milletimizin gözbebeği olan ASELSAN, geliştirdiği özgün teknolojilerle, bugün dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 47'nci sırada yer almaktadır. ASELSAN, sadece Türkiye'de değil küresel alanda da itibar sahibi bir şirket kimliği kazanmıştır.

Bugüne kadar gösterdiğimiz başarılar ile yetinemeyeceğiz. Yeni başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeyi sürdüreceğiz. Güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yerli ve milli olarak üreteceğiz. Bunun da ötesine geçeceğiz, alanında dünyanın en iyi, en başarılı sistemlerini geliştireceğiz. Dünyaya yeni teknolojileri sunan bir şirket olacağız. Yüksek teknolojili ürünlerimizle ihracat odaklı olarak büyüyeceğiz. 10 bini aşkın büyük bir aile olarak, kurucusu olduğunuz Cumhuriyeti yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

AMBARGOLARA EN BÜYÜK YANIT



ASELSAN, Kıbrıs Barış Harekatının ardından başlatılan ambargolara yanıt olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kuruldu. ASELSAN, günümüzde nanometre boyutlarında detayları olan malzemelerin tasarımından başlayarak her türlü kara, hava, deniz, uzay araçlarına sistem üretebiliyor.

Ürettiği teknolojilerin savunma sanayi dışında da kullanımı için çalışan ASELSAN, ulaşım, enerji, güvenlik ve sağlık alanlarında faaliyetlerine devam ediyor.