Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yaşındaki kadın keneden yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yaşındaki kadın keneden yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.
15 gün önce yüksek ateş şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne başvuran Zekiye Çemrek (60), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan evli ve bir çocuk annesi Çemrek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, ilçeye bağlı Çitlibağlıca köyünde defnedildi.
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- Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yaşındaki kadın keneden yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti