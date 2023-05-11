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11 Mayıs 2023 Perşembe 18:34:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2023 Perşembe 18:34:00

Amasya'da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kaynak: AA

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Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde kent genelinde alınan seçim tedbirleri gözden geçirildi, emniyet ve jandarma birim amirlerince sunum yapıldı.

Vali Masatlı, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, alınan tedbirlerin ilgili birimlerce hassasiyetle üzerinde durulduğunu vurguladı.

Alınması gereken ilave tedbirleri de toplantıda değerlendirdiklerini belirten Masatlı, yeterli sayıda personel görevlendirmesinin yapıldığını, seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin titiz bir şekilde uygulayacağını kaydetti.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Etiketler : Amasya Cumhurbaşkanlığı emniyet
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