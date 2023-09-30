Amasya'da mercek bulutu oluştu
Kaynak: AA
Amasya'nın Suluova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.
Gökyüzünde oluşan çok katmanlı mercek bulutu, bir müddet sonra dağıldı.
Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.
Havanın içindeki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharı yoğunlaşıp tekrar buharlaşıyor ve mercek şeklindeki bulutlar oluşuyor.
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