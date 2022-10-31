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31 Ekim 2022 Pazartesi 17:45:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 17:45:00

Amasra'da maden ocağındaki patlamada 2 tutuklama

Kaynak: AA

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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesindeki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 maden mühendisi tutuklandı.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden kartiyelerden sorumlu maden mühendisleri L.A. ve İ.H.M, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Etiketler : amasra maden ocağı patlama tutuklama
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