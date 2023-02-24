Amacımız çocukları güldürmek

TürkMedya radyoları Alem FM ve Lig Radyo, 10 ilde yaşanan depremlerden etkilenen çocuklarla buluşmak üzere tüm programcıları ve ekibiyle afet bölgesine gidiyor. Alem FM ve Lig Radyo dinleyicilerinin ve iş ortaklarının destekleriyle toparlanacak olan oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri depremzede çocuklar ile paylaşılacak.

Alem FM Genel Yayın Yönetmeni ve TürkMedya Radyolar Reklam Grup Başkanı Sibel Toprak Egemen, "Dinleyicilerimizle el ele vererek onlar için oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemeleri topluyoruz. Kendi ellerimizle çocuklara teslim ederek ve onlara 1 günlük de olsa farklı bir gün yaşatmayı hedefliyoruz" dedi.

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, "Hedefimiz çocuklar. Onlar için orada olacağız. Onlar için TürkMedya binasına 'oyuncak' başta olmak üzere bağışlarınızı bekliyoruz. Hayat depreme inat yaşanır kılınsın, çocukların bir gülücüğü dünyayı güldürsün diye oyunlar oynayıp, müzikle eğlenerek güzel bir vakit geçireceğiz" diye konuştu.