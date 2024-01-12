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Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: "Kanlarını yerde bırakmayacağız"
12 Ocak 2024 Cuma 23:02:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 23:02:00

Altun'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: "Kanlarını yerde bırakmayacağız"

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için tazye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

"İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun." ifadesini kullanan Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

Etiketler : mehmetçik şehitleri tazye mesajı terör örgütleriyle mücadele fahrettin altun
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