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01 Ekim 2023 Pazar 23:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 23:30:00

Altun'dan terörle mücadele mesajı: "Bir gece ansızın enselerinde olacak"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanlığınca Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik gerçekleştiren operasyon sonrası değerlendirmelerde bulundu. Altun, Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatarak, "Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir." dedi.

Fahrettin Altun, Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik gerçekleştiren operasyon sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün güvenlik birimlerimiz, yıllar boyunca terörle mücadelede katettiği mesafeyi daha da ilerleterek, terörü kaynağında kurutma stratejimizi başarıya ulaştırmak ve ülkemizi tehdit eden tek bir terörist bırakmamak için gece gündüz çalışmaya devam etmektedir.

Kahraman ordumuzun bu gece Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirmiş olduğu başarılı hava harekatları, yalnızca ülkemiz içinde değil sınırlarımızın ötesinde de teröre göz açtırmamaya devam edeceğimizin önemli bir göstergesi olmuştur.

Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ve net bir şekilde vurguladığı gibi Türkiye düşmanları bir gece ansızın devletimizin güvenlik güçlerinin nefesini enselerinde hissedeceklerdir.

Terörle mücadelenin bu denli hassas, etkili ve başarılı geçtiği bir süreçte ulusal ve uluslararası kamuoyunun özellikle terör örgütü tarafından yürütülmeye çalışılan dezenformasyon faaliyetlerine karşı müteyakkız olması çok büyük önem arz etmektedir.

Medyanın sansasyon ya da reyting uğruna kamu çıkarını ve vatandaşlarımızın güvenliğini göz ardı edecek davranışlardan kaçınması, terörle mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır.

Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hale getiriline dek devam edecektir.

Etiketler : Kuzey Irak operasyonu terör darbesi Cumhurbaşkanı Erdoğan FAHRETTİN ALTUN
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