Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
Kaynak: AA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrara dair umutlar her zaman diri kalacaktır" dedi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.
Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye'nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, tüm dünyaya müjdeyi verdi:— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 17, 2023
"Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi."
Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye'nin gururudur.... pic.twitter.com/8HQIoEQqdm
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