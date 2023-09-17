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Altun'dan, Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: "Bu millet sizi unutmayacak"
17 Eylül 2023 Pazar 18:26:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 18:26:00

Altun'dan, Menderes, Zorlu ve Polatkan mesajı: "Bu millet sizi unutmayacak"

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, idam edilişlerinin 62. yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı andı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu millet sizi unutmadı, unutmayacak." ifadesini kullandı.

"Yeter söz milletindir" diyerek milletin iradesi ve tercihlerinin tüm alanlara yansıması için büyük mücadelelere imza atan devlet adamı Adnan Menderes ve dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan'ı vefatlarının 62. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Mekanları cennet olsun. Ülkemize bu büyük acıyı yaşatan vesayetçileri, vesayetten beslenen ihanet odaklarını, vesayet bekçilerini, şanlı tarihimizi kirletenleri, milli iradeyi idam sehpasına çıkartan jakoben zihniyeti, dezenformasyon ve iftiralarla özgür iradeyi kafese alanları kınıyoruz. Türk demokrasi tarihinde büyük hizmetlere imza atan, Türkiye'ye içeride ve dışarıda saygınlık kazandıran, ülkeyi baştan başa imar edip kalkındırmaya çalışanları hedef alanları telin ediyoruz."

Etiketler : Fahrettin Altun Adnan Menderes anma
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