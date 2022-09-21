Altun'dan "Dünya Barış Günü" mesajı!

21 Eylül; Dünya Barış Günü.

Dünya Barış Günü'nü sosyal medya hesabından kutlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm mazlumların hakkını gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İngilizce hazırlanan klibi "Daha adil bir dünya mümkün" notuyla paylaştı.

Klipte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi çağrısına yer verildi. Daha kapsayıcı küresel bir sistemin kurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Klipte, dünyadaki çatışmaların ülkeler ve insanlar arasındaki eşitsizlikleri arttırdığı ifade edildi. "Göçmen sorunu, yoksulluk, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık toplumları kutuplaştırıyor" denildi.

'IRKÇILIK SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ ARTIRILMALI'

Dünya Barış Günü için bu yılın teması seçilen "Irkçılığa son verin, barışı inşa edin" söyleminin Türkiye tarafından yıllardır desteklendiği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı klibinde ırkçılığın küresel bir sorun haline geldiği belirtildi. Çözüm için iş birliğinin arttırılması gerektiği dile getirildi.