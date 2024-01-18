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Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz
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18 Ocak 2024 Perşembe 21:03:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 21:03:00

Altun: Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesinin gururunu yaşıyoruz

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin, "Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye olarak, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Altun, Türkiye'nin, insanlı ilk uzay yolculuğuna adım attığını kaydetti.

"Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan gayret dolu hikayesini yaşamanın, yıllardır gerçeğe dönüşmesi beklenen bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulunan Altun, şöyle devam etti:

"Bu önemli yolculuk, Uzay Vatan'da yaptığımız ve gelecekte gerçekleştireceğimiz çalışmalar için bir mihenk taşı olacak. Bu yolculuk, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın uzaya uzanan büyük bir hikayesinin başlangıcını ve ülkemizin uzaydaki varlığını güçlendirecek son derece kıymetli bir adımı simgeliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki güçlü Türkiye vizyonu, her alanda yüksek başarılar elde etmemiz için bize ilham veriyor. Bilim ve uzay keşifleri alanında çok kıymetli bu görevi üstlenen ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleşen bu yolculukta başarılar diliyorum."

Etiketler : insanlı uzay yolculuğu Türkiye Yüzyılı gerçekleşen hayaller
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