Altun: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz

Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz.



"Dezenformasyon Bildirim Servisi" uygulamamızın tanıtım programına davetlisiniz. pic.twitter.com/b1Es6JSXss