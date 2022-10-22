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22 Ekim 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 21:00:00

Altun: Bazı ülkeler İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyor

Kaynak: TRT Haber

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslam düşmanlığının küresel çapta artış gösterdiğini belirterek, "Ne yazık ki bazı ülkeler yürürlüğe koydukları düzenlemelerle İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyorlar" dedi. Altun, uluslararası toplumu İslam düşmanlığı ve dezenformasyonla ortak mücadeleye çağırdı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ev sahipliğinde Beşiktaş'taki bir otelde 48 ülkeden bakanların ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 12. Enformasyon Bakanları Konferansı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İSLAM DÜŞMANLIĞININ ARKASINDA BİR ENDÜSTRİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

İslam düşmanlığının küresel çapta yaygınlaştığını belirten Altun, uluslararası toplumu ortak mücadeleye çağırdı.

Altun'un eleştiri oklarının hedefinde bazı batı ülkeleri vardı.

"Bir barış dini olan İslam ne yazık ki sistematik nefret söylemiyle, dezenformasyon faaliyetleriyle ötekileştirilmek isteniyor. Ve bunun arkasında bir endüstri olduğunu da bugün net bir şekilde görüyoruz."

"KOMPLO TEORİLERİYLE BÜYÜTÜLEN KORKU İKLİMİ OLUŞTURULUYOR"

Sosyal medyada İslam karşıtı dezenformasyon yapıldığına dikkati çeken Altun şöyle konuştu:

"Bu suçla mücadele etmek sadece Müslümanların değil uluslararası toplumun asli görevlerinden biri olmak durumundadır. Fakat görüyoruz ki ne yazık ki bazı ülkeler bu insanlık suçuyla mücadele etmek bir yana, yürürlüğe koydukları düzenlemelerle İslamofobinin, İslam düşmanlığının kurumsallaşmasına hizmet ediyorlar. Dezenformasyon üreten yapılar, aşırı sağcı unsurlar, bütün bunlar mültecilere, Müslümanlara, yabancılara karşı mesnetsiz ve teyit edilmemiş, yalan bilgilerle bir düşmanlık körüklemektedir. Bu süreci besleyen bir diğer unsur da komplo teorileriyle büyütülen bir korku iklimi oluşturmaktır."

"HAKİKATİ ANLATMAK SORUMLULUĞUMUZ"

Altun, dezenformasyon ile mücadele için, dayanışma içerisinde olmanın zorunlu olduğunu da söyledi.

"Hakikati anlatmak ve dezenformasyona geçit vermemek hepimizin ahlaki ve insani sorumluluğudur. Müslümanlar olarak gerçeğin savunucusu olarak çalışmalarımızı derinleştirmeliyiz. İslam'a ve Müslümanlara karşı geliştirilen hakikatten uzak ve düşmanca söylemleri ifşa etmeliyiz."

ALTUN 12. DÖNEM BAŞKANI OLDU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi Arabistan Medya Başkanı Majed bin Abdullah Al Kasabi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile heyetlerarası görüşmeler de gerçekleştirdi.

11. Dönem Başkanı Al Kasabi,, 12. Dönem Başkanlığı'nı Türkiye adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a devretti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Gine Bisau Sosyal İletişim Bakanı Fernando Mendonca arasında ise kurumlar arası anlaşma imzalandı.

"İSTANBUL DEKLARASYONU" KABUL EDİLDİ

İki gün süren konferans sonunda "İstanbul Deklarasyonu" kabul edildi.

Toplantının kapanışında konuşan Altun, deklarasyonun dezenformasyon ve İslam karşıtlığı ile mücadeledeki önemine dikkati çekti.

"İstanbul Deklarasyonu'nda içinde bulunduğumuz dijital çağda sistematik dezenformasyonla mücadelenin önemi vurgulanmıştır. Dezenformasyon faaliyetleri ve yalan haberlerin bireylerin de ülkelerin güvenliklerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki Müslüman topluma ve azınlıklar için oluşturduğu tehdide de bu deklarasyonda dikkat çektik."

Etiketler : Fahrettin Altun Dezenformasyon İslam İşbirliği Teşkilatı
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