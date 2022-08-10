İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan önemli açıklamalar
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022'de de bu sayı 53 bin 202 olmuş Siber saldırılara karşı gerekli önlemler alınıyor" dedi
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