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15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:29:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 03:29:00

Altun: 14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabb'imize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun SEÇİM
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