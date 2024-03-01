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Altınok'tan üniversite öğrencilerine müjde: Ulaşım ücretsiz olacak
01 Mart 2024 Cuma 16:26:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 16:26:00

Altınok'tan üniversite öğrencilerine müjde: Ulaşım ücretsiz olacak

Kaynak: DHA

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversite öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız" dedi.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Atakule'de AK Parti Gençlik Kolları üyeleriyle bir araya geldi. Altınok, toplu ulaşımda ciddi sorunlar olduğunu kaydederek, "Ulaşım problemini çözeceğiz. Maalesef şu an Ankara Büyükşehir Belediyemiz, otobüslerin tamirini yapamıyor. Hızlıca Ankara'ya elektrikli otobüs alacağız. Durakta otobüs bekleme dönemini bitireceğiz. Beytepe Kampüsümüzde gençlerle konuşuyorum. 'Tıkış tıkış gidiyoruz' diyorlar. Üniversite ile duraklar arasındaki ringleri çoğaltacağız. Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz ulaşım sağlayacağız. Minibüs esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz" diye konuştu.

'10 BİN ÖĞRENCİ İÇİN KONUT YAPACAĞIZ'

Öğrencilere burs desteği sağlayacaklarını belirten Altınok, diğer vaatlerine ilişkin, "Kampüslerimize kütüphaneler yapacağız. Tabii bu yeter mi? Ankara'da yurt diye bir problem şu an var mı? Böyle bir sorun kalmayacak. 10 bin öğrenci için konut yapacağız. Ankara bir üniversite şehri, aynı zamanda savunma sanayi kenti. Bilişim merkezi yapacağız. Teknolojiye sahip olmayan devletlerin kalkınması mümkün olmaz. Tıp fakültesi araştırmalarına da destek vereceğiz. Keçiören Belediyesi olarak biz her türlü desteği verdik. Gençlerimizin yoğun olduğu yerlerde internet ücretsiz olacak. Ülkünüz, hedefleriniz yüksek olsun. Size güzel bir Türkiye bırakılacak" dedi.

'UMUTLARINIZIN OLDUĞU BİR ŞEHİR OLACAK'

Altınok, gençlerin geleceğe umutla bakması gerektiğini söyleyerek, "Umutlarınızın, ümitlerinizin olduğu bir şehir olacak. Sanayinin ve ticaretin merkezi yapacağız. Belediye başkanları şehrin şansıdır veya şanssızlığıdır. Belediye başkanı şehrin beş yılını planlamaz. Sizlere umutsuzluk ve ümitsizlik pompalıyorlar. Sakın umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın. Geleceğimiz daha parlak ve daha aydınlık" ifadelerini kullandı. (DHA)

Etiketler : ücretsiz ulaşım Ankara ring seferleri
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