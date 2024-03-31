Altınok'tan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama! "Saygı duyarız"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye bugün sandık başındaydı.
31 Mart Pazar günü düzenlenen mahalli idareler seçimlerinde oy sayma işlemi başladı.
Ankara oy sayımı sürerken, Turgut Altınok sonuçlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Altınok, "Vatandaşımız karar vermiştir, saygı duyarız, hayırlı olsun." dedi.