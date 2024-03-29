Turgut Altınok'tan, Mansur Yavaş'a sert çıkış: "PKK'nın hamisiyle fotoğrafı var"

Altınok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Etimesgut'ta Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun (Kamu-Sen) iftar programına katıldı.

Altınok, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlarının kentin geleceğini planlayıp yönettiğini ancak Ankara'nın 5 yılının boş geçtiğini, trafik sorununun çözümüne dair yatırımlar yapılmadığını belirtti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunan Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Londra ziyaretlerine baktığımız zaman kimlerle bir araya geldiğini, kimlerle el sıkıştığına baktığımız zaman maalesef hiçbir milliyetçinin, hiçbir ülkücünün, hiçbir Türk milliyetçisinin, hiçbir Atatürkçünün hatta vatanseverin elini sıkmayacağı Türk düşmanları, Türkiye düşmanı PKK'nın hamisi, bir dönem İşçi Partisi Genel Başkanı şu an yine milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyesi olan (Jeremy) Corbyn ile samimi fotoğrafları var. Yine Londra Meclis Üyesi (Unmesh) Desei isimli kişi. Kürdistan İçin Adalet Kampanyası, Yönetim Kurulu Başkanı ve 'Öcalan için özgürlük' resepsiyonunu düzenleyen isim. Londra Meclis Üyesi Desei, Selahattin Demirtaş davasını izlemek için Türkiye'ye gelen, Demirtaş'a özgürlük isteyen bir Türk düşmanıdır. Fakat gördüğünüz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Corbyn ve Desei ile beraber kol kola fotoğrafları var Londra'da."

Belçika'da Ülkü Ocakları'na saldırı düzenlendiğini anımsatan Altınok, Yavaş'ın bu olaya sessiz kaldığını anlattı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'Nİ BÖLMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM"

Turgut Altınok, DEM Parti'nin Ankara'da cezaevinden bir aday gösterdiğini ancak hiçbir çalışma yürütmediğini ve Yavaş'ın adaylığına ilişkin "uzlaşı sağladık" açıklamasında bulunduğunu aktaran Altınok, "Dolayısıyla uyanalım. Ankara'yı teröristlere, PKK'lılara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek isteyen hainlere peşkeş çekmeyelim, bunlara fırsat vermeyelim." diye konuştu.

"ANKARA'MIZI METRO AĞLARIYLA ÖRECEĞİZ"

Altınok, Ankara'ya en az 100 kreş yapacaklarını vurgulayarak Mansur Yavaş'ın 500 kreş sözünü tutmadığını kaydetti.

Ulaşımda aktarma saatini 1,5 saate çıkartacaklarını bildiren Altınok, "1,5 saat içerisinde belediyenin herhangi bir ulaşım aracına bindiğiniz zaman ek ücret alınmayacak. Emeklilerimiz ulaşımda 31 Mart'tan sonra tamamen ücretsiz yararlanacaklar. Üniversite öğrencilerimize ulaşım 31 Mart'tan sonra ücretsiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini kaydeden Altınok, konut ve iş yerlerinde su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacaklarını söyledi.

Altınok, Ankara'da ciddi bir trafik problemi olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Trafik problemini hızlı bir şekilde çözmeliyiz. Ankara'mızı metro ağlarıyla öreceğiz. 75 tane alt geçit, üst geçit, kavşak, tünel, köprü kavşak yapmak suretiyle trafiği rahatlatacağız. Alternatif ulaşım yollarıyla Ankara'mızın trafiğini hızlı bir şekilde rahatlatmak zorundayız. Çünkü 2024 yılında Ankara'da trafiğe çıkacak araç sayısı 125 bin. 5 yılda 625 bin ila 750 bin arası yeni araç trafiğe çıkacak. Eğer Ankara'da trafikle ilgili gerekli yatırımlar yapılmazsa tabiri caizse teker yerinden oynamayacak."

Altınok, Ankara'yı sanayinin merkezi, ticaretin merkezi, ekonominin merkezi, sanat ve kültürün merkezi, sporun merkezi ve sosyal projelerin merkezi yapacaklarını ve ayrıca başkente 5 yeni müze kazandıracaklarını ifade etti.

"EMEKLİLERİN SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN SENDİKAL MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de konuşmasında Kamu-Sen'in Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Kahveci, ilerleyen süreçte görev yapan 4 milyona yakın kamu çalışanının ve 2,5 milyon emeklinin sorunlarını çözmek için güçlü bir sendikal mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kamu çalışanı ve emeklilerin en önemli meselelerinin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi olduğunu kaydeden Kahveci, "Çalışanlara ilave ek ödeme adı altında verilen ödentinin emeklilerimize mutlaka yansıtılmasının sağlanması, birinci dereceye gelen kamu çalışanlarımıza 3600 ek göstergenin verilmesi, Anayasa Mahkemesinin haksız bir şekilde hukuksuz bir şekilde iptaliyle karşı karşıya kalmış olduğumuz toplu sözleşme ikramiyesini de mutlaka hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Turgut Altınok'un Keçiören'de önemli hizmetlerde bulunduğuna işaret eden Kahveci, 31 Mart'tan sonra Ankara'da hizmetlerini daha da ileriye taşıyacağını kaydetti.