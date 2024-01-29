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29 Ocak 2024 Pazartesi 20:51:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 20:51:00

Altınok, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi: "Cemevlerine her türlü desteği vereceğiz"

Kaynak: AA

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Alevi Federasyonu ve derneklerince Mamak'ta düzenlenen buluşmaya katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Altınok buradaki konuşmasında büyükşehir belediye başkanı olması durumunda cemevlerine her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Ankara'yı hak ettiği yarınlara taşıyacaklarını belirterek, "Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız." dedi.

Altınok, Alevi Federasyonu ve derneklerince Mamak'ta düzenlenen buluşmaya katıldı.

1994 yılında Keçiören'de belediye başkanı olarak göreve seçildikten sonra 15 yıl boyunca Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli programları yaptığını hatırlatan Altınok, Kerbela olayının yüreklerinde hala yanan bir ateş olduğunu söyleyerek, kardeşlik ve sevgi tohumlarını hep birlikte yeşertmeleri gerektiğini kaydetti.

Altınok, büyükşehir belediye başkanı olması durumunda cemevlerine her türlü desteği vereceklerini, Hüseyin Gazi Cemevi'ne otobüs ringi yapacaklarını, Cemevi-Alevi irtibat bürosu kuracaklarını bildirdi.

"HER ALANDA HEYECANIMIZ VE PROJELERİMİZ VAR"

Ankara için hayalleri ve sevdaları olduğunu dile getiren Altınok, "Toplumun her kesimine, çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, her alanda heyecanımız ve projelerimiz var. Eserlerle bu şehri, Atatürk'ün bize mirası olan bu kadim başkenti hep beraber hak ettiği yere taşımaya Altınok yola çıktı, gerisi sizin desteklerinizle." ifadelerini kullandı.

Altınok, Ankara'nın Cumhuriyet tarihinde aldığı hizmetlerden daha fazlasını önümüzdeki 5 yılda alacağını vadederek, "Ankara'da yapılanları bilen bir Ankara çocuğu olarak söylüyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başkentimizi hak ettiği yarınlara hep beraber taşıyacağız. Dünya başkentleri arasında ismi, esamesi olmayan başkentimizi bir dünya başkenti yapacağız." dedi.

Konuşmasının ardından Alevi derneklerince Turgut Altınok için hazırlanan beste seslendirildi.

Altınok'a, AK Parti Ankara Milletvekilleri Leyla Şahin Usta ve Murat Alparslan, AK Parti Mamak Belediye başkanı adayı Asım Balcı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve partililer eşlik etti.

Altınok, Mamak'taki Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Etiketler : Cemevleri desteği Alevi buluşması ABB Başkan Adayı Turgut Altınok ANKARA
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