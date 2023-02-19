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19 Şubat 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2023 Pazar 08:30:00

Altından sokak geçen apartman deprem sonrası gündem oldu

Kaynak: TRT Haber

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Samsun'da altından sokak geçen 5 katlı apartman, Kahramanmaraş depremi ile tekrar akıllara geldi. İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi görenleri korkutuyor.

Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 11 yıl önce bir binanın altının açılması sonucunda yayaların kullanımına sunuldu.

Altından sokak geçen apartman, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tekrar akıllara geldi.

Vatandaşlar, söz konusu bina gibi tehlike arz edebilecek binalara karşı önlem alınmasını istedi.

Altından sokak geçen Aydoğan Apartmanı'nın tehlikeli olabileceğini düşünen mahalle sakini İbrahim Kaya, "Gördüğüm kadarıyla bina tehlikeli. Benzer binalar farklı şehirlerde de var. Nasıl yapıldığını bilemiyoruz. Eğer bina zamanında sağlam yapılmadıysa problem çıkartabilir" dedi.

"ÖNLEM ALINMALI"

Tehlikeli binalara karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayan Sinan Sinkaya ise şöyle konuştu:

"Binanın altından sokak geçiyor. Böyle tehlike arz eden binalarla ilgili mutlaka önlem alınmalı. Son depremlerdeki bina yıkılmalardan dolayı birçok can kaybımız yaşandı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir bina görüyorum. Binanın altından geçerken yıkım olsa altında insan da kalabilir. Samsun'da da bir deprem meydana gelebilir. Bizler de vatandaş olarak tedbirlerimizi alıp, böyle durumları yetkililere bildirmemiz gerekiyor."

Apartmanın altından geçen sokak, kestirme olduğu için mahalle sakinleri tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Etiketler : deprem samsun sokak apartman

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