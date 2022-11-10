‘Altına Hücum' edecekler
Başrolünü Serenay Aktaş ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı 'Altına Hücum' filminin hazırlıkları tamamlandı.
Başrolünü Serenay Aktaş ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı 'Altına Hücum' filminin hazırlıkları tamamlandı. Juli Yapım imzalı film ekibi Didim'de kamera karşısına geçti. Senaryosunu Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı yapımda, köy köy dolaşıp, ailesi zengin olan kızları kandırıp, düğünden önce altınlarını çalan Mahmut'un, zengin bir eş arayışı anlatılıyor.
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