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10 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2022 Perşembe 15:00:00

‘Altına Hücum' edecekler

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Başrolünü Serenay Aktaş ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı 'Altına Hücum' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Başrolünü Serenay Aktaş ve Toygan Avanoğlu'nun paylaştığı 'Altına Hücum' filminin hazırlıkları tamamlandı. Juli Yapım imzalı film ekibi Didim'de kamera karşısına geçti. Senaryosunu Cüneyt İnay'ın kaleme aldığı yapımda, köy köy dolaşıp, ailesi zengin olan kızları kandırıp, düğünden önce altınlarını çalan Mahmut'un, zengin bir eş arayışı anlatılıyor.

Etiketler : Altına Hücum Başrolünü Serenay Aktaş Toygan Avanoğlu
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