Erzincan'daki maden faciasına ilişkin ön bilirkişi raporu tamamlandı. Operasyon direktörü vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama şefinin yer aldığı 5 kişi asli kusurlu; Kanadalı genel müdür yardımcısı ise tali kusurlu bulundu. İş güvenliği uzmanı, çevre, jeoloji, inşaat ve ziraat mühendislerinin bulunduğu bilirkişi heyetinin 27 sayfalık raporunda şu tespitler yapıldı;

Proses oksit müdürü, gün içinde tespit edilen çatlakların artmasıyla büyük risk oluşturacağını bilmesine rağmen liç yığını altında bulunan 'yolun kapatılması' talimatını vermedi. Yol kapatılsaydı toprak altında kalan işçiler bölgeye gitmeyecekti.

Oksit operasyon başmühendisi, yığın liçinde meydana gelen çatlaklar konusunda iş güvenliği uzmanı tarafından defalarca uyarılmasına rağmen solüsyon verdi; yığın liçinde hareketi hızlandırdı. Çatlak görünür hale geldi; çalışanların can güvenliği tehlike altına atıldı.

Mühendis malzeme depolama esnasında meydana gelen çatlaklar hususunda gerekli uyarıları yaptı ama dikkate alınmadı.

Borulama şefi, çatlakların normal olmadığını bilecek kadar tecrübeli olmasına rağmen solüsyona devam etti; malzemenin hareketini hızlandırdı.

Asıl işveren şirketin Kanadalı genel müdür yardımcısı, alt işveren şirketleri ve görevlilerini yeterince denetlemedi.

Heyelan öncesi istiflenen toprak yığınındaki çatlaklar böyle görüntülenmişti.

KANADALI YÖNETİCİYLE BİRLİKTE 6 TUTUKLAMA

Aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 6 zanlı tutuklandı; 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI İPTAL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik firmasının üretime yönelik faaliyetlerini durdurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Gerekçe olarak; heyelanın ardından yığın liç sahasında bulunan malzemenin Sabırlı deresi ve ocak sahasına doğru akması gösterildi.

Çalışmalara 2663 personel ile 793 araç ve iş makinesi katılıyor.

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜM

Çatlakların fark edilmesi üzerine maden sahasının tahliye edildiği; 9 işçinin durumu kontrol etmesi için geri gönderilince toprak altında kaldığı ortaya çıktı.

Toprak yığının 35 metre; yani 12 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu öğrenildi.

KAMYON PARÇALARI BULUNDU

Altın madeninde 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, kayıplardan 6'sının dere yatağına gelen toprak alanının içerisinde; 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğunu düşündüklerini belirtti. Bayraktar, "35 metre yüksekliğinde bir topraktan söz ediyoruz. Manganez ocağı tarafında kamyona ait parçaları bulduk. Dolayısıyla oraya odaklanmış durumdayız" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, haritalar üzerinden arama-kurtarma çalışması hakkında bilgi verdi.

Bölgedeki mobil laboratuarlarda sürekli olarak toprak ve su analizi yapılıyor.

9 NOKTADAKİ NUMUNELER TEMİZ

Bölgede her gün suyla alakalı 9 farklı lokasyondan ölçüm yapıldığını belirten Bayraktar, "9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" dedi. Sabırlı Deresi'ne yaklaşık 5 milyon metreküp toprağın hareket ettiğini de söyleyen Bakan, "Bu toprağı bu saha içinde en emniyetli yer olarak geçmişte çalışılmış mermer ocağına aktarmak istiyoruz" ifadesini kullandı.