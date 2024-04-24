VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'den ayrıldı
Mustafa Varank'tan Deniz Zeyrek'e tekrar meydan okuma: '2 gün geçti, haysiyetin varsa yayınla'
Altın fiyatları düşüşe geçti!
Tüm yurt toz taşınımı etkisi altında! Uzmanlar uyardı: Maskesiz çıkmayın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Romanya'ya gidecek
Soykırım destekçisi ABD! İsrail'e yardım paketi imzalandı
24 Nisan 2024 Çarşamba 21:13:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 21:13:00

Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı 24 Nisan 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

ABONE OL

Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 319 dolara geriledi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken gram altın fiyatı bugün saat 15.10 itibarıyla 2 bin 421 liradan alıcı buluyor. İşte, 24 Nisan 2024 Çarşamba canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin öngörülerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl içinde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentiyi artırdığını ifade etti.

Para piyasalarında Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 15, temmuzda başlama ihtimalinin yüzde 44 ve eylülde başlama olasılığının yüzde 69 ile fiyatlandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 250 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 370 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Nisan 2024 günü altın fiyatları alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 24 Nisan Çarşamba günü 2 bin 421 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 958 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.420,81

Satış: 2.421,14

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.318,81

Satış: 2.319,18

ÇEYREK ALTIN

Alış: 3.873,33

Satış: 3.958,66

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.493,31

Satış: 15.786,20

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.721,91

Satış: 7.916,72

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.493,31

Satış: 15.786,20

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.423,95

Satış: 16.839,11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.331,25

Satış: 1.751,89

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.258,90

Satış: 2.385,59

Etiketler : Altın Fiyatlar gram altın
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin oğullarına kavuştular
Cilt bakımı önemli

Cilt bakımı önemli
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Ekrana döndü

Ekrana döndü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX