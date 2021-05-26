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26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:01:00

'Altın çocukları' böyle motive etmiş! Tüm detaylar ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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Saklandıkları hücre evinde yakalanan FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimlerden Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında yürütüle soruşturma tamamlandı.

Ankara'da saklandıkları hücre evinde yakalanan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

İddianamede Ceylan ve Salmaner'in, uzun süre kullandıkları ByLock programda, kullanıcı adı ve şifre için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını tercih ettiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre, FETÖ'nün 'altın nesil' olarak nitelendirdiği isimlerden Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında 2017'de soruşturma başlatıldı. Ceylan ve Salmaner, 8 Ekim 2020'de Etimesgut'taki örgütün hücre evinde yakalandı. Ceylan ve Salmaner, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmadıklarını ileri sürdü. İddianamede yer verilen ByLock tespit tutanağına göre ise birinci sınıf eski emniyet müdürleri Ceylan ve Salmaner'in, uzun süre bu programı kullandıkları, hatta kullanıcı adı ve şifre için kendi isim, soyadları ile memleketlerinin plaka kodu, işe başlangıç tarihi ve görev yerlerinin adlarını tercih ettikleri belirtildi.

KULLANICI ADI 'KARAHİSAR03'

İddianameye göre, sanık Ceylan, 26 Ağustos 2014'te aktifleştirdiği ByLock hesabını 22 Mayıs 2015'e kadar kullandı. Kullanıcı adını, memleketi Afyonkarahisar ve plaka kodundan esinlenerek 'Karahisar03' olarak belirleyen Ceylan, o tarihte ikamet ettiği Ankara'nın İncek semtinin ismini kullanarak 'İncek2014' şifresini oluşturdu. Ceylan'ın, başka ByLock kullanıcılar tarafından 'Cyln', 'Cemil', 'Cemilcyyln', 'Cemilamcam' şeklinde kaydedildiği belirlendi. İddianamede, "Bylock programındaki irtibat listelerindeki kişilerin nerdeyse tamamının kendi ifadesinde de belirttiği gibi tanıdığı yakın veya çalışma arkadaşları ile emniyet personeli olduğu görülmüş, bu haliyle şüphelinin ByLcok programını kullandığı değerlendirilmiştir" denildi.

TEPE YÖNETİCİLERLE İRTİBAT KURMUŞ

Ceylan'ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ'den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal'ın yer aldığı, Ceylan'ın ayrıca örgütü tepe yöneticilerinden Osman Karakuş, Osman Hilmi Özdil ve Tuncay Delibaşı ile irtibat kurduğu da tespit edildi. İddianamede, "Şüphelinin, Facebook massenger görüşmelerinin ekran görüntüleri alınmış, bu görüşmelerde, yurt dışıyla ilgili konuşmalar ve Mrakc Cey isimli kişiyle ise FETÖ yargılaması sürecinde başvurulacak bilgilerle ilgili yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Yine cep telefonunda, Fetullah Gülen kastedilerek 'büyüğümüzden notlar' adı altında örgütsel motivasyon sağlayan yazışmaların bulunduğu belgenin olduğu görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

'KULLANSAM, KARIŞIK ŞİFRE KULLANIRDIM'

İddianameye göre, diğer sanık Hüsrev Salmaner de '119021' ve '122730' İD numaralı iki ByLock hesabı kullandı. 'Sportage' ve 'husrev87' kullanıcı adlarını tercih eden Salmaner, yine isminin baş harfi ve işe giriş yılı olan 1987'den yararlanarak '[email protected]' şifresini oluşturdu. İddianamede ifadesine yer verilen Salmaner, "Hiçbir zaman ByLock kullanmadım. Kullanıcı adı bana ait değildir. Programı kullanmış olsam karışık bir şifre kullanırdım. Eğer güvenli bir program olduğunu düşünsem bir sürü irtibatım olurdu. O zaman bu şifrelerin mantığı olabilirdi. Ancak bu kadar basit şifrelere rağmen çok az irtibatlı kişi olmasını ben de anlamıyorum. Muhtemelen ismim her yerde geçmesi nedeniyle teknolojiden faydalanan birilerinin yapmış olduğunu düşünüyorum" savunmasını yaptı.

Eski emniyet müdürlerinin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediklerinin sabit olduğu belirtilerek, 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar, Ankara 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI EN ÜST SEVİYEDE'

Cemil Ceylan, Kilis ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü yaptıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na atandı. Hüsrev Salmaner de 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. İki sanık, 2015'te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen bin 776 emniyet müdürü arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ceylan ve Salmaner'in rütbeleri geri alındı. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde, Ceylan ve Salmaner'in 'A5' olarak kodlandıkları, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler : FETÖ/PDY soruşturması Cemil Ceylan Hüsrev Salmaner
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